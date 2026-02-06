Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
06.02.2026 12:21:06
Why This $3.6 Million Bank Buy Looks Smart Amid a 35% Stock Run
On February 4, Leeward Investments disclosed a buy of 322,500 shares of Valley National Bancorp (NASDAQ:VLY), an estimated $3.58 million trade based on quarterly average pricing.According to a February 4 SEC filing, Leeward Investments increased its position in Valley National Bancorp (NASDAQ:VLY) by 322,500 shares during the fourth quarter. The estimated trade value was $3.58 million, calculated using the average share price for the quarter. At quarter end, the fund’s holding in Valley National Bancorp was valued at $22.33 million, a $5.48 million increase from the prior period.Valley National Bancorp now represents 1.13% of Leeward Investments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Real Estate Corp Ltd
Analysen zu Real Estate Corp Ltd
