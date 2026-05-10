International Aktie

International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.05.2026 12:47:01

Why This $5.7 Million International ETF Buy Looks Like a Bet Against U.S. Market Concentration

On May 8, 2026, Gen-Wealth Partners Inc disclosed a new position in the iShares International Country Rotation Active ETF (NASDAQ:CORO), acquiring 177,793 shares valued at an estimated $5.72 million based on quarterly average pricing.According to a May 8, 2026, SEC filing, Gen-Wealth Partners Inc reported a new position in the iShares International Country Rotation Active ETF, purchasing 177,793 shares. The estimated transaction value was $5.72 million, based on the average share price for the quarter ended March 31, 2026. The quarter-end value of the holding matched the transaction value, reflecting no significant price movement during the period.The iShares International Country Rotation Active ETF provides investors with an actively managed solution for international equity exposure, emphasizing dynamic country allocation. The fund's strategy is designed to capitalize on shifting macroeconomic trends and market cycles across global regions. By employing a disciplined rotation methodology, the ETF aims to deliver enhanced risk-adjusted returns for clients seeking international diversification.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu International Public Partnerships Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu International Public Partnerships Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

International Public Partnerships Ltd 1,34 -0,15% International Public Partnerships Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:49 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13:54 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen