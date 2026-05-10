International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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10.05.2026 12:47:01
Why This $5.7 Million International ETF Buy Looks Like a Bet Against U.S. Market Concentration
On May 8, 2026, Gen-Wealth Partners Inc disclosed a new position in the iShares International Country Rotation Active ETF (NASDAQ:CORO), acquiring 177,793 shares valued at an estimated $5.72 million based on quarterly average pricing.According to a May 8, 2026, SEC filing, Gen-Wealth Partners Inc reported a new position in the iShares International Country Rotation Active ETF, purchasing 177,793 shares. The estimated transaction value was $5.72 million, based on the average share price for the quarter ended March 31, 2026. The quarter-end value of the holding matched the transaction value, reflecting no significant price movement during the period.The iShares International Country Rotation Active ETF provides investors with an actively managed solution for international equity exposure, emphasizing dynamic country allocation. The fund's strategy is designed to capitalize on shifting macroeconomic trends and market cycles across global regions. By employing a disciplined rotation methodology, the ETF aims to deliver enhanced risk-adjusted returns for clients seeking international diversification.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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