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17.04.2026 20:33:05

Why This $59 Million MercadoLibre Buy Follows a 12% Stock Drop

Fisher Funds Management increased its stake in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) during the first quarter, buying 30,716 shares in a trade estimated at $59.25 million based on quarterly average prices, according to an April 16, 2026 SEC filing.According to an SEC filing dated April 16, 2026, Fisher Funds Management acquired an additional 30,716 shares of MercadoLibre in the first quarter. The estimated transaction value, based on the average closing price for the quarter, was $59.25 million. By quarter-end, the fund’s position in MercadoLibre was valued at $61.33 million, up $51.74 million from the prior filing, reflecting both additional purchases and share price movement.MercadoLibre is a leading e-commerce and fintech platform in Latin America, operating at a significant scale with a diversified revenue base. The company’s integrated ecosystem of digital commerce, payments, and logistics positions it as a critical enabler of online retail and financial inclusion in the region. MercadoLibre’s strategic focus on platform expansion and technology-driven services underpins its competitive advantage in high-growth emerging markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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