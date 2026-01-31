Strategy Aktie
Why This $6 Million Trim of a 3-Month Treasury ETF Might Signal a Shift in Cash Strategy
Wealthstar Advisors disclosed in a January 30 SEC filing that it reduced its position in the F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (NASDAQ:TBIL), selling 129,169 shares for an estimated $6.45 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated January 30, Wealthstar Advisors, LLC sold 129,169 shares of F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (NASDAQ:TBIL) during the quarter. The estimated transaction value was $6.45 million, based on the average closing price for the period. The quarter-end value of the holding decreased by $6.46 million, capturing both trading activity and underlying price movement.TBIL now accounts for 0.2% of 13F reportable AUM at Wealthstar Advisors, LLC.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
