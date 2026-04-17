Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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17.04.2026 20:41:42
Why This $8 Million Bond ETF Sale Signals a Shift in Duration Strategy
On April 17, 2026, BCS Wealth Management reported selling 409,400 shares of the Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCR), an estimated $8.07 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated April 17, 2026, BCS Wealth Management reduced its holdings in the Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCR) by 409,400 shares. The estimated transaction value is $8.07 million, based on the average closing price across the first quarter. The quarter-end value of the position fell by $8.13 million, reflecting both trading and price movement effects.The Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF offers institutional investors targeted exposure to investment-grade US corporate bonds maturing in 2027, combining the benefits of bond laddering and ETF liquidity. The fund's transparent structure and defined maturity profile provide a predictable investment horizon and income potential. Its competitive yield and disciplined portfolio construction make it a strategic tool for managing interest rate risk and achieving fixed-income allocation objectives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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