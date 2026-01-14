Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
14.01.2026 18:36:00
Why This AI ETF's Top Holdings Could Deliver a 300% return by 2030
Artificial intelligence (AI) is the biggest thing in both technology and investing right now. And though some people are worried about an AI bubble, the Motley Fool's 2026 AI Investor Outlook report suggests that the AI bull market is set to continue for the foreseeable future. Among the AI sector investors who responded to that survey, 9 out of 10 plan to maintain or increase their holdings in AI stocks this year.With that in mind, if you're looking for an investment strategy that gets you broad exposure to the AI industry, you should take a look at AI-focused exchange-traded funds (ETFs).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 828,00
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich höher -- DAX schließt fester -- US-Börsen gehen stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel in Rot
Der heimische Aktienmarkt kämpfte sich am Donnerstag in die Gewinnzone zurück. Der deutsche Leitindex zeigte sich wechselhaft. Die US-Börsen notierten am Donnerstag höher. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.