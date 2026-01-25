:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
25.01.2026 06:17:00
Why This AI Stock Could Be the Biggest Surprise of 2026
Behind every AI company is a memory provider working overtime to keep up with demand. That's why Micron Technology (NASDAQ: MU), a manufacturer of computer memory, could be the biggest surprise of 2026.Of course, we know Micron stock has shot up by more than 260% over the past 12 months, but the surprise is that the company will be in the driver's seat for high-bandwidth memory (HBM) for the next several years. Micron specializes in this type of memory that is vital for artificial intelligence processing. Supply is so far outpacing demand that Micron is already completely sold out through 2026.Memory is essential to AI's cognitive function. According to Micron's latest investor presentation, AI relies heavily on advanced memory for real-time contextual processing. This has applications from AI data centers to self-driving cars and even medical diagnostics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
