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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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12.07.2026 17:15:00

Why This Could Be the Worst Time to Buy SpaceX Stock

What's going on with Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock? The space stock was the largest initial public offering (IPO) ever when it went public less than a month ago, and instead of the projected $75 billion raised, underwriters were able to use their 15% overallotment because there was so much interest. SpaceX ended up raising $86.7 billion.But after all of that hyper-interest and an initial run-up, SpaceX stock is now trading below its market open price of $150 as of this writing.That might seem like an opportune time to buy in if you couldn't get in at the beginning. But now might be the worst time to buy shares. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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