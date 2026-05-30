UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
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30.05.2026 23:10:00
Why This Fund Dumped $35 Million of UiPath Even as Revenue Grew 17%
Capital Impact Advisors disclosed in a May 14, 2026, SEC filing that it sold 2,753,724 shares of UiPath (NYSE:PATH), an estimated $35.07 million transaction based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 14, 2026, Capital Impact Advisors, LLC reduced its stake in UiPath (NYSE:PATH) by 2,753,724 shares during the first quarter. The estimated transaction value is $35.07 million, calculated using the quarterly average share price. The fund’s remaining holding at quarter end stood at 434,882 shares, with a reported value of $4.83 million. The quarter-end position value fell by $47.43 million, a figure that includes both trading and market price movements.UiPath Inc. is a leading provider of enterprise automation solutions, delivering scalable RPA and AI-based software to streamline business processes. The company leverages a comprehensive platform to help organizations automate repetitive tasks, improve operational efficiency, and ensure compliance. With a strong focus on innovation and global reach, UiPath has established itself as a key player in the automation software industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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