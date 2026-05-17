17.05.2026 20:05:46

Why This Fund Just Made a $55 Million Bet on Dianthus Amid a 350% Stock Rally

On May 15, 2026, Cormorant Asset Management disclosed a new position in Dianthus Therapeutics (NASDAQ:DNTH), acquiring 950,000 shares in an estimated $55.01 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, Cormorant Asset Management added a new position in Dianthus Therapeutics by purchasing 950,000 shares. The estimated transaction value was $55.01 million based on the average closing price for the quarter. The quarter-end position was valued at $79.72 million, capturing both the acquisition and subsequent price movement.Dianthus Therapeutics, Inc. is a clinical-stage biotechnology company headquartered in New York City, specializing in the development of innovative monoclonal antibody therapies for severe autoimmune and inflammatory diseases. The company leverages a focused R&D approach to address unmet medical needs in rare neuromuscular conditions. Its strategy centers on advancing its lead candidate, DNTH103, through clinical trials to establish a competitive position in the specialty therapeutics market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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