IHS Towers Aktie
WKN DE: IHS001 / ISIN: NET00000IHS1
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15.05.2026 01:23:36
Why This Fund Made a $35 Million Bet on IHS Towers During a Major Shakeup
PSquared Asset Management AG initiated a new position in IHS Holding Limited (NYSE:IHS) during the first quarter, acquiring 4,343,787 shares in a trade estimated at $34.80 million based on quarterly average pricing, according to a May 14, 2026, SEC filing.According to a SEC filing dated May 14, 2026, PSquared Asset Management AG established a new position in IHS Holding Limited (NYSE:IHS) by acquiring 4,343,787 shares. The estimated value of the purchase was $34.80 million, calculated using the average share price during the first quarter. The quarter-end value of the stake was $35.75 million, reflecting both the purchase and share price changes.IHS Holding Limited is a leading independent owner and operator of telecommunications infrastructure, with a significant presence in emerging markets. The company leverages its scale and expertise to provide reliable connectivity solutions and enable mobile network expansion for its clients. Its long-term business model is based on contracts with mobile network operators and service providers for infrastructure solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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