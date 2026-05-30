Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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30.05.2026 19:52:32
Why This Fund Made a $66 Million Bet on Damora Therapeutics Amid a 700% Surge
FCPM III Services B.V. disclosed a new position in Damora Therapeutics (NASDAQ:DMRA) as of March 31, 2026, acquiring 2,441,000 shares for an estimated $65.63 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, FCPM III Services B.V. initiated a new position in Damora Therapeutics by purchasing 2,441,000 shares. The estimated value of this transaction was $65.63 million, calculated using the quarterly average price for the period from January 1 to March 31, 2026. The quarter-end position value was $63.22 million.Galecto, Inc. is a clinical-stage biotechnology company headquartered in Boston, MA. The company’s strategy centers on developing novel therapeutics that address unmet medical needs in oncology and fibrotic disorders. Galecto’s competitive edge lies in its proprietary small molecule inhibitors, positioning it as an innovator within the pharmaceutical development landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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