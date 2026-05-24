BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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24.05.2026 02:50:58
Why This Fund Sold $11 Million of BILL Stock Despite a $1 Billion Buyback Plan
On May 15, 2026, Light Street Capital Management disclosed a sale of 253,000 shares of BILL Holdings (NYSE:BILL), estimated at $11.32 million based on quarterly average pricing.According to the SEC filing dated May 15, 2026, Light Street Capital Management reduced its position in BILL Holdings by 253,000 shares in the first quarter. The estimated transaction value was $11.32 million, based on the average closing price over the quarter. The value of the BILL stake fell by $23.95 million from the previous quarter, a figure that reflects both share sales and changes in market price.BILL leverages a SaaS business model to deliver scalable, recurring revenue while streamlining financial processes for its clients.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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