Hayward Holdings Aktie

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WKN DE: A2QRD8 / ISIN: US4212981009

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19.05.2026 19:43:33

Why This Fund Sold $23 Million of Hayward Stock Despite Strong 12% Revenue Growth

On May 15, 2026, Cramer Rosenthal McGlynn disclosed in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 1,491,557 shares of Hayward Holdings (NYSE:HAYW) in the first quarter, an estimated $23.21 million transaction based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 15, 2026, Cramer Rosenthal McGlynn reduced its position in Hayward Holdings by 1,491,557 shares during the first quarter. The estimated transaction value was $23.21 million, calculated from the average unadjusted closing price during the quarter. The quarter-end value of the position fell by $23.62 million, reflecting both the sale of shares and changes in share price.Hayward Holdings is a leading global provider of pool equipment and automation solutions, serving a broad customer base in residential and commercial markets. The company leverages a diversified product portfolio and established distribution channels to drive consistent revenue streams.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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