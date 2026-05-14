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14.05.2026 20:53:17
Why This Hedge Fund Made a $3 Million Bet on Carter’s Despite Retail Headwinds
Aristides Capital increased its position in Carter's (NYSE:CRI) by 90,533 shares in the first quarter, an estimated $3.29 million trade based on quarterly average pricing, according to a May 14, 2026, SEC filing.According to an SEC filing dated May 14, 2026, Aristides Capital bought 90,533 additional shares of Carter's in the first quarter. The estimated transaction value was $3.29 million, calculated from the period's average closing price. The quarter-end value of the position increased by $3.48 million, a figure that includes both the new shares and share price movement.Carter’s, Inc. is a leading provider of branded children’s wear, leveraging a diverse portfolio of well-known brands and a broad distribution footprint spanning retail, wholesale, and e-commerce channels. The company's scale, established brand recognition, and multi-channel strategy position it as a dominant player in the children's apparel market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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