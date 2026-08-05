International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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05.08.2026 16:30:00
Why This International ETF Might Be the Most Underrated Investment of 2026
With so many exchange-traded funds (ETFs) trading in the U.S., "underrated" is often a matter of perspective. For some investors, ETFs in the underappreciated/underrated camp are simply strong-performing funds that aren't generating much buzz.To other market participants, under-loved ETFs are big funds or those hailing from well-known issuers' stables that are flying under the radar. The Vanguard International High Dividend ETF (NASDAQ: VYMI) checks all three of those boxes. Believe it or not, what ranks as one of the best Vanguard ETFs in 2026 is generating appropriate attention.This international Vanguard ETF is quietly crushing the competition. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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