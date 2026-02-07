:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
07.02.2026 16:53:00
Why This Stock's January Slump Could Be a Gift for Patient Investors
Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) is not going to interest value-conscious investors. In fact, with a price-to-earnings ratio of 60, it is quite an expensive stock. For reference, the S&P 500 index has an average P/E of 28, and it is trading near all-time highs right now. Aggressive growth investors that take a long-term view, however, may appreciate the opportunity opened up by the stock's January swoon.Intuitive Surgical makes the da Vinci surgical robot. At the end of 2025, there were 11,106 da Vinci systems operating globally, up 12% year over year. The number of surgeries performed with a da Vinci system rose 18%, showing that there's both high demand for the system from medical professionals and high demand among patients for robotic-assisted surgery. The company is expecting the number of surgeries performed with da Vinci systems to rise as much as 15% in 2026.
