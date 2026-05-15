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15.05.2026 02:31:10
Why This Tech Fund Made a $5.8 Million Bet on an AI Chip Stock Up Nearly 200% Post-IPO
On May 14, 2026, S Squared Technology disclosed a new position in Ambiq Micro (NYSE:AMBQ), acquiring 192,773 shares in the first quarter. The estimated transaction value was $5.75 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 14, 2026, S Squared Technology acquired 192,773 shares of Ambiq Micro (NYSE:AMBQ) during the first quarter of 2026. The estimated transaction value was $5.75 million, calculated from average closing prices over the quarter. The new position was valued at $4.90 million at quarter-end, reflecting both the purchase and stock price movement during the period.Ambiq Micro is a semiconductor company specializing in ultra-low-power solutions for power-sensitive applications, with a focus on edge AI and IoT markets. The company differentiates itself through proprietary technology that enables significant energy savings in connected devices. With a global presence and a strong emphasis on innovation, Ambiq targets high-growth segments demanding efficient, high-performance integrated circuits.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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