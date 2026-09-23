Sense Holdings Aktie
WKN DE: A0BLH2 / ISIN: US81725R1041
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23.09.2026 02:05:00
Why This Top Automaker's Gamble on V-8 Engines During a Hybrid Boom Actually Makes Sense
To say that General Motors (NYSE: GM) has been doing a lot correctly lately might be an understatement. If the past three years have been a race, GM would be lapping its nearest rivals in Ford Motor Company and Stellantis -- and even its Japanese competition. If a picture is worth a thousand words, this graph says many more.
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