The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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21.03.2026 17:09:00
Why This Vanguard ETF Is Hugely Popular -- Despite Underperforming the Market
For those looking to invest in exchange-traded funds, the sheer number of different choices can be intimidating. For the most part, investors choose ETFs based on which fund is most likely to deliver the best returns. But because there are so many different categories of ETFs to choose from, investors who have a particular goal in mind might sometimes pick funds that don't maximize total return but instead have other attractive features.Dividend investing is a good case in point. Investors who emphasize stocks that can generate income that they pay out to shareholders through dividends aren't always looking for the top-growth candidate. Instead, a history of reliable business performance that supports predictable payouts to investors can be the most attractive attribute for such a stock. The Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT: VIG) seeks to identify the best such dividend stocks, and in this second in a three-part series of articles on the Vanguard ETF for the Voyager Portfolio, you'll learn more about how the fund has performed strongly even though it hasn't been able to keep up with broader indexes like the S&P 500.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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