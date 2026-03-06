Thomson Reuters Aktie

WKN: 864655 / ISIN: CA8849031056

07.03.2026 00:49:18

Why Thomson Reuters Stock Zoomed Nearly 16% Higher This Week

A seemingly smooth transition in the C-Suite and fine quarterly results were the tailwinds pushing Thomson Reuters (NASDAQ: TRI) stock ahead over the past few trading days. The storied media company's share price rose by almost 16% during the week, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence. Thomson Reuters hit the ground running on Monday, divulging that it has drafted a new CFO. Gary Bischoping is joining the company next month and will formally succeed the retiring Mike Eastwood on May 8. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
