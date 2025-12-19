Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
|
19.12.2025 18:45:17
Why Tilray Stock Dropped This Week, Even After President Trump's Executive Order
It was an exciting week in the cannabis sector. Rumors that President Trump was planning to reclassify marijuana from Schedule I to Schedule III under the Controlled Substances Act (CSA) had pot stock shares soaring. The stock of global cannabis company Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) was up 28% at its high this week. However, even after the president did, in fact, sign an executive order, Tilray shares lost all of that gain. As of midday on Friday, Tilray stock was actually down 7.4% for the week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
