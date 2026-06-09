TJX Companies Aktie
ISIN: AR0831219149
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09.06.2026 23:58:39
Why TJX Companies Stock Climbed While the Market Sputtered Today
Well before market open on Tuesday, a global bank reiterated its bullish view on retailer TJX Companies (NYSE: TJX). Clearly taken by this assessment, investors pushed into the T.J. Maxx and Marshalls owner's equity, boosting it more than 3% higher across that day's trading session.The analyst behind the update was UBS prognosticator Jay Sole, who maintained his buy recommendation and $197 per share price target on TJX. That's more than 19% above the stock's latest closing price. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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