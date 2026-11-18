Shares of The TJX Companies (NYSE:TJX) looked sharp on Wednesday morning, dressed up by a solid earnings report. As of 10:43 a.m. ET, the stock was up by 10.2% on heavy trading volume.

Image source: The Motley Fool.

The discount retailer reported Q3 FY2027 revenue of $16.0 billion, rising approximately 5.5% to 6% year-over-year and edging out consensus estimates. Adjusted earnings came in flat year-over-year at $1.34 per share, in line with Wall Street's projections.

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