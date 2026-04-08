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TMC Aktie

TMC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: KR7217590009

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08.04.2026 22:41:51

Why TMC The Metals Company Stock Plummeted 25.5% Last Month and Has Traded Flat in April

TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) stock suffered a big pullback in March. The deep-sea mining company's share price moved 25.5% lower in a month that played host to a 5.1% decline for the S&P 500 and a 4.8% slip for the Nasdaq Composite. TMC's share price moved lower in conjunction with broader risk-off sentiment impacting the market connected to the Iran war. As a company that's still in a pre-revenue state, the mining specialist's share price can see outsized moves in conjunction with macroeconomic and geopolitical headwinds. Its share price is now down 56% from its 52-week high.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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TMC Co., Ltd. Registered Shs 21 750,00 6,36% TMC Co., Ltd. Registered Shs
TMC The Metals Company Inc Registered Shs 4,68 6,12% TMC The Metals Company Inc Registered Shs

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