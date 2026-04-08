TMC Aktie
ISIN: KR7217590009
|
08.04.2026 22:41:51
Why TMC The Metals Company Stock Plummeted 25.5% Last Month and Has Traded Flat in April
TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) stock suffered a big pullback in March. The deep-sea mining company's share price moved 25.5% lower in a month that played host to a 5.1% decline for the S&P 500 and a 4.8% slip for the Nasdaq Composite. TMC's share price moved lower in conjunction with broader risk-off sentiment impacting the market connected to the Iran war. As a company that's still in a pre-revenue state, the mining specialist's share price can see outsized moves in conjunction with macroeconomic and geopolitical headwinds. Its share price is now down 56% from its 52-week high.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TMC Co., Ltd. Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu TMC Co., Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TMC Co., Ltd. Registered Shs
|21 750,00
|6,36%
|TMC The Metals Company Inc Registered Shs
|4,68
|6,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen starten uneins -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen eröffnen den Handel schwächer. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.