TopBuild Aktie
WKN DE: A14UY4 / ISIN: US89055F1030
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21.04.2026 00:48:34
Why TopBuild Stock Soared More Than 19% Higher Today
TopBuild (NYSE: BLD) has been sold in a big-ticket deal, and on that news, investors eagerly piled into the building products company on Monday. By the time the dust cleared, TopBuild's stock had risen in excess of 19% in the opening trading session of the week.On Sunday, TopBuild and fellow building products specialist QXO (NYSE: QXO) announced they had signed a definitive agreement on the acquisition. Under its terms, QXO is to purchase TopBuild in a roughly $17 billion buyout. According to the two companies, the deal values TopBuild at $505 per share, a nearly 20% premium to the stock's 60-day weighted average price. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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