AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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06.09.2026 22:43:13
Why Trade Desk, AppLovin and Lululemon Are Lagging
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Nachrichten zu AppLovin Corp
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03.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.at)
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01.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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31.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
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31.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
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28.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corp
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Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.