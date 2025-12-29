Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
29.12.2025 17:39:20
Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
The Trump administration has diverged from the position of former US President Joe Biden, throwing its weight behind German chemical giant Bayer in its courtroom battle over the pesticide Roundup.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!