Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
30.12.2025 14:19:20
Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
The Trump administration has diverged from the position of former US President Joe Biden, throwing its weight behind German chemical giant Bayer in its courtroom battle over the pesticide Roundup.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
