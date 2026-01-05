Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
05.01.2026 13:47:20
Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
The Trump administration has diverged from the position of former US President Joe Biden, throwing its weight behind German chemical giant Bayer in its courtroom battle over the pesticide Roundup.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
02.01.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
02.01.26
|DAX 40-Titel Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.01.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
30.12.25
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Bayermehr Analysen
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.12.25
|Bayer Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.12.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bayer AG (spons. ADRs)
|9,50
|0,53%
|Bayer
|38,39
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.