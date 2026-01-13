Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
13.01.2026 04:47:20
Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
The Trump administration has diverged from the position of former US President Joe Biden, throwing its weight behind German chemical giant Bayer in its courtroom battle over the pesticide Roundup.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Bayer
12.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
12.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
12.01.26
|Freundlicher Handel: DAX zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
12.01.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Montagnachmittag (finanzen.at)
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
09.01.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
09.01.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
09.01.26
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Bayer Hold
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.