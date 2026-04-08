Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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09.04.2026 00:05:23
Why Trump Media Stock Fell 13.3% in March But Is Rising in April
Trump Media (NASDAQ: DJT) stock got hit with another month of double-digit sell-offs in March. The company's share price fell 13.3% across the stretch. Over the same period, the S&P 500 fell 5.1%, and the Nasdaq Composite declined 4.8%. There wasn't any fresh business-specific news behind Trump Media's valuation slide last month, but the company's valuation headed lower as investors reacted to the Iran war and the risk that geopolitical volatility could lead to higher inflation. Trump Media's share price may have also faced sustained pressure from the company's fourth-quarter report and spin-off announcement in the previous month. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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