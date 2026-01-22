Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
22.01.2026 20:12:17
Why Trump’s Reversal on Greenland Still Leaves Europe on Edge
Andrew Ross Sorkin, editor at large of DealBook, describes how leaders at the World Economic Forum in Davos remain on edge after President Trump, for now, backed down from threats of using tariffs or military force to gain Greenland.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
