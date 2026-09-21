Turning Point Brands Aktie
WKN DE: A2AKAM / ISIN: US90041L1052
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21.09.2026 23:58:16
Why Turning Point Brands Stock Dived by 10% Today
An unexpected change in leadership and a cut in the top end of a guidance item were the two key negative factors driving Turning Point Brands (NYSE: TPB) stock down on Monday. Investors aggressively sold the niche tobacco company's equity, leaving it with a 10% decline at the end of the day.
Turning Point, the company behind the chewing tobacco brand Beech-Nut and Zig-Zag rolling papers, announced that CEO Graham Purdy is vacating his position. He is to be succeeded by David Glazek, the current executive chairman of the company's board of directors.
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Nachrichten zu Turning Point Brands Inc
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03.08.26
|Ausblick: Turning Point Brands präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Turning Point Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Turning Point Brands Inc
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