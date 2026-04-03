Turning Point Brands Aktie

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WKN DE: A2AKAM / ISIN: US90041L1052

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03.04.2026 19:02:12

Why Turning Point Brands Stock Fell 15.5% This Week

Turning Point Brands (NYSE: TPB) fell 15.5% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The company with brands in tobacco rolling papers, chewing tobacco, and the fast-growing nicotine pouch category was hit because of reports of slowing approvals for nicotine pouches from the Food and Drug Administration (FDA).Here's why the stock was falling this week and whether it belongs in your portfolio right now. Cigarette usage is declining in the United States, but is being replaced by nicotine pouches. These tobacco-free pouches offer a cleaner feel than chewing tobacco, making them more accessible for everyday life and popular among a wider customer base. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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