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10.11.2026 11:04:04
Why U.S. Business Deals Are Unlikely to Get Putin to Give Any Ground
President Vladimir V. Putin of Russia has shown a willingness to endure a high price to get what he wants in Ukraine, and he sees little reason to stop fighting now, analysts say.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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