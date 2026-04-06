Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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06.04.2026 22:30:00
Why Uber Keeps Partnering Instead of Building Its Own Tech -- And What It Means For Investors
Uber Technologies (NYSE: UBER) has established itself as a leader in the ride-hailing market. The stock has significantly outpaced broader equities over the past three years as revenue, earnings, and free cash flow have soared. However, some will argue that Uber faces significant risks from several companies working on self-driving vehicles, which could undermine its entire business model as competitors that don't rely on human drivers offer cheaper rides. That said, Uber is well aware of this threat, and instead of building its own fleet of self-driving cars, the company is taking a very different approach. Let's consider why this matters for investors. Image source: Getty Images.Uber has partnered with several companies working to build fleets of autonomous vehicles. The list includes Waymo, which Alphabet owns, as well as a recent deal it signed with Rivian. Rivian does not yet operate level 4 self-driving vehicles, but it is working to build the required technology to make it happen. But why doesn't Uber just build its own self-driving cars? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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