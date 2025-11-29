Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
29.11.2025 13:39:36
Why Ukrainian school students still speak Russian in Kyiv
Despite Russia's war of aggression and ongoing Ukrainization, Russian is still often spoken in school playgrounds. Why? DW spoke with students, parents, teachers and experts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!