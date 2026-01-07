Unifirst CorpShs Aktie

Unifirst CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867982 / ISIN: US9047081040

07.01.2026 22:32:07

Why UniFirst Stock Tumbled by 3% Today

Workplace uniform and protective equipment specialist UniFirst's (NYSE: UNF) stock was hardly the first choice of investors on Wednesday. Following the company's publication of its latest set of quarterly results that morning, many of those folks assertively sold off their shares, resulting in a 3% decline across the trading session.For its first quarter of fiscal 2026, UniFirst earned just over $621 million in revenue, which was almost 3% higher on a year-over-year basis. Net income under generally accepted accounting principles (GAAP) went in the opposite direction, falling by 20% to $34.4 million ($1.89 per share). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Unifirst CorpShs

