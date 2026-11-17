Shares of natural foods wholesaler United Natural Foods (NYSE:UNFI) rallied on Tuesday, up 7.6% as of 2:35 p.m. EDT, in defiance of the downturn in the broader indexes.

United Natural received an upgrade from a Wall Street analyst today, who is optimistic about the company's self-help improvements and the backdrop of more consumers likely moving toward food-at-home amid the recent bout of inflation.

Today, the sell-side analyst team at Goldman Sachs (NYSE:GS) increased its rating on United Natural to Buy from Neutral, while increasing its price target on the stock from $49 to $60, relative to the $52 price as of this writing.

Continue reading