United Natural Foods Aktie
WKN: 903615 / ISIN: US9111631035
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17.11.2026 21:26:34
Why United Natural Foods Rallied Today
Shares of natural foods wholesaler United Natural Foods (NYSE:UNFI) rallied on Tuesday, up 7.6% as of 2:35 p.m. EDT, in defiance of the downturn in the broader indexes.
United Natural received an upgrade from a Wall Street analyst today, who is optimistic about the company's self-help improvements and the backdrop of more consumers likely moving toward food-at-home amid the recent bout of inflation.
Today, the sell-side analyst team at Goldman Sachs (NYSE:GS) increased its rating on United Natural to Buy from Neutral, while increasing its price target on the stock from $49 to $60, relative to the $52 price as of this writing.
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