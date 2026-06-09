United Natural Foods Aktie
WKN: 903615 / ISIN: US9111631035
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09.06.2026 17:57:42
Why United Natural Foods Stock Just Dropped
Shares of United Natural Foods (NYSE: UNFI) were getting tossed aside today after the supplier of choice for retailers like Whole Foods posted disappointing top-line results in its fiscal third-quarter earnings report. As a result, the stock was down 12.2% as of 11:12 a.m. ET.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu United Natural Foods Inc.
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08.06.26
|Ausblick: United Natural Foods legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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25.05.26
|Erste Schätzungen: United Natural Foods stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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09.03.26
|Ausblick: United Natural Foods präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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23.02.26
|Erste Schätzungen: United Natural Foods stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)