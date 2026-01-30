United Rentals Aktie
WKN: 911443 / ISIN: US9113631090
|
30.01.2026 22:50:28
Why United Rentals Stock Plunged by Nearly 15% This Week
In recent days, investors have opted not to park their money in equipment leasing specialist United Rentals (NYSE: URI). That's because the company delivered quarterly results that fell short of analyst estimates for both revenue and profitability. Compounding that, a pundit at a very prominent bank cut his price target on the shares. Ultimately, across the five trading days of this week, United Rentals' stock fell by almost 15%, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.United Rentals' fourth-quarter and full-year results were published on Wednesday. These revealed that the company's revenue was $4.21 billion, nearly 3% higher year over year. On the other hand, net income in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) decreased by 5% to $653 million. Non-GAAP (adjusted) net profit per share also slumped, dropping to $11.09 from the year-ago $11.59. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu United Rentals Inc.
Aktien in diesem Artikel
|United Rentals Inc.
|659,80
|1,38%
