United States Antimony Aktie
WKN: 868547 / ISIN: US9115491030
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14.08.2026 14:09:27
Why United States Antimony Stock Is Plummeting This Week
United States Antimony (NYSE: UAMY) stock is getting crushed this week. Heading into Friday's market open, the antimony mining specialist's share price had declined by 22% from its level at the end of the previous week's market close.U.S. Antimony released its second-quarter results after the market closed on Tuesday, and the company's sales came in far below Wall Street's expectations. Adding to bearish pressures, management also issued a dramatic reduction for this year's full-year sales guidance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu United States Antimony Corp
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