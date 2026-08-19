United States Antimony Aktie

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WKN: 868547 / ISIN: US9115491030

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19.08.2026 19:01:44

Why United States Antimony Stock Is Rocketing Higher Today

After tumbling 8% lower yesterday from where they ended Monday's trading session, United States Antimony (NYSE: UAMY) stock is soaring today. Management sees a bargain opportunity to buy back shares of the mining stock, and investors are celebrating the decision. As of 12:02 p.m. ET, shares of U.S. Antimony are up 9.4%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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