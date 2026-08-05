United States Antimony Aktie
WKN: 868547 / ISIN: US9115491030
|
05.08.2026 22:39:39
Why United States Antimony Stock Popped Today
August has been good to United States Antimony (NYSE: UAMY) stock so far. On Monday and Tuesday, shares of the mining stock closed higher than where they ended during previous market sessions. And the trend continued today as investors responded bullishly to management's update on the company's mining activities.Shares of U.S. Antimony closed 4.3% higher from yesterday's close, retreating from an earlier rise of 6.5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United States Antimony Corp
|
13.05.26
|Ausblick: United States Antimony vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: United States Antimony präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu United States Antimony Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United States Antimony Corp
|6,85
|10,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.