United States Antimony Aktie
WKN: 868547 / ISIN: US9115491030
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18.06.2026 01:15:19
Why United States Antimony Stock Was a big Winner on Wednesday
A significant insider stock buy was the catalyst propelling United States Antimony (NYSE: UAMY) stock to a substantial gain on Hump Day. Largely on that investor sentiment-boosting development, the sole North American antimony producer's stock rose by a sturdy 8% in the Wednesday trading session.In a regulatory document, U.S. Antimony divulged that a member of its board of directors, Jon Marinelli, purchased 12,500 shares of the company. He paid $7.45 per share in the transaction. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu United States Antimony Corp
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|Ausblick: United States Antimony vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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18.03.26
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Analysen zu United States Antimony Corp
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