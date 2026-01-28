UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
28.01.2026 18:10:34
Why UnitedHealth Group Stock Just Bounced Back
Shares of UnitedHealth Group (NYSE: UNH) stock crashed nearly 20% yesterday after reporting a tiny sales miss in its Q4 earnings report -- and a gigantic disappointment on profits.Although UnitedHealth's non-GAAP earnings hit analyst targets, when calculated under generally accepted accounting principles, UnitedHealth's GAAP earnings for Q4 2025 basically vanished -- down nearly 100% year over year at just $0.01 per share. But here's the good news:UnitedHealth stock is already bouncing back today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
28.01.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Mittag fester (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
27.01.26
|UnitedHealth-Aktie bricht ein: Umsatz enttäuscht Anleger (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)