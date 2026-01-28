UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

28.01.2026 18:10:34

Why UnitedHealth Group Stock Just Bounced Back

Shares of UnitedHealth Group (NYSE: UNH) stock crashed nearly 20% yesterday after reporting a tiny sales miss in its Q4 earnings report -- and a gigantic disappointment on profits.Although UnitedHealth's non-GAAP earnings hit analyst targets, when calculated under generally accepted accounting principles, UnitedHealth's GAAP earnings for Q4 2025 basically vanished -- down nearly 100% year over year at just $0.01 per share. But here's the good news:UnitedHealth stock is already bouncing back today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
