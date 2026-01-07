UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
07.01.2026 01:49:21
Why UnitedHealth Stock Bumped Higher Today
This is the time of year when market professionals and investors alike pore over lists of top analyst stock picks. One big company that appeared in such a lineup was UnitedHealth (NYSE: UNH), and in the process, its shares received a price target boost. That helped lift the stock by 2% on Tuesday. The UnitedHealth bull in this case is Bernstein SocGen's Lance Wilkes. Tuesday morning before market open, he raised his fair value assessment of the company to $444 per share, up slightly from his preceding $440. In doing so, he maintained his outperform (read: buy) recommendation on the health insurer. He also flagged it as a top pick for 2026.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
Aktien in diesem Artikel
|UnitedHealth Inc.
|291,35
|-2,61%