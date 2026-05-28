Unusual Machines Aktie
ISIN: PRU9154A2086
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28.05.2026 17:13:36
Why Unusual Machines Stock Is Having a Massive Bullish Rally Today
Unusual Machines (NYSEMKT: UMAC) stock is soaring higher in Thursday's trading. The company's share price was up 47.4% as of 11:10 a.m. ET. The stock had been up as much as 56% earlier in the day. Unusual Machines' valuation is skyrocketing thanks to a recent report from The Wall Street Journal stating that the Trump administration is weighing funding deals with some U.S. drone companies. As of this writing, the stock is now up roughly 116% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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