Upstart Holdings Aktie

Upstart Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 06:00:00

Why Upstart Stock Lost 19% in the First Half of 2026

Upstart's (NASDAQ: UPST) business has come a long way in recent years. The fintech stock was one of the biggest losers in the post-pandemic bear market as its profits evaporated in 2022, but since then, it has regrouped, returned to generally accepted accounting principles (GAAP) profitability, and delivered strong growth.However, that hasn't been enough to please investors, at least so far this year, and concerns about its business model and the departure of CEO Dave Girouard have hung over the company, despite its continuing to deliver solid results.As a result, the stock fell 19% in the first six months of 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. As you can see from the chart below, shares fell sharply through the first quarter before recouping some of those losses in Q2.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Upstart Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten