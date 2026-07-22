Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
|
22.07.2026 06:00:00
Why Upstart Stock Lost 19% in the First Half of 2026
Upstart's (NASDAQ: UPST) business has come a long way in recent years. The fintech stock was one of the biggest losers in the post-pandemic bear market as its profits evaporated in 2022, but since then, it has regrouped, returned to generally accepted accounting principles (GAAP) profitability, and delivered strong growth.However, that hasn't been enough to please investors, at least so far this year, and concerns about its business model and the departure of CEO Dave Girouard have hung over the company, despite its continuing to deliver solid results.As a result, the stock fell 19% in the first six months of 2026, according to data from S&P Global Market Intelligence. As you can see from the chart below, shares fell sharply through the first quarter before recouping some of those losses in Q2.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Upstart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.07.26
|EasyJet: the orange upstart that changed flying prepares to go private (Financial Times)
|
10.07.26
|EasyJet: orange upstart that changed flying prepares to go private (Financial Times)
|
04.05.26
|Ausblick: Upstart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Upstart legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
02.03.26
|Banking upstart Barrenjoey merges to make a mini-Macquarie (Financial Times)
|
09.02.26
|Ausblick: Upstart präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Upstart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)